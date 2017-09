Caserta, nuovo allarme Fipronil. Il Ministero della Salute: «Rischio grave per la salute». I lotti richiamati

CASERTA – Altre uova fortemente contaminate dal Fipronil. Il Ministero della Salute fa scattare il sequestro e pubblica l’avvertimento: rischio grave per la salute a causa di una contaminazione da fipronil in quantità superiore a 0,82 mg/kg, superiore al limite acuta di 0,72 mg/kg.

Oggetto del richiamo sono le uova fresche prodotte dall’azienda agricola CISAM di Mignano Monte Lungo, S.S. Casilina-km 158+620, in provincia di Caserta.

Le uova, purtroppo già messe in commercio, si trovano con questi marchi: Cisam, Agriovo, Ovibon, Saccoccio.

Sono uova fresche in confezioni di diversa taglia e numero.

Le uova sono da ‘allevamento in gabbia’.

Il lotto di produzione è datato 22/09/2017 – 17/10/2017 (con data di scadenza 17/10/2017).

Il codice identificativo del produttore è: IT061017-COD. AZ. 051CE001-A.N.CE IT UY8L

Il Ministero della Salute invita i cittadini a non consumare le uova e a riportarle immediatamente al punto vendita, in modo da ottenere la sostituzione o il rimborso del denaro speso.

Ancora una volta vengono meno le rassicurazioni da parte delle autorità sanitarie. Ed è chiaro che ormai lo scandalo fipronil si è allargato a macchia d’olio. Già per l’ultimo caso di contaminazione a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, il Codacons aveva richiesto ancora una volta le dimissioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «Il caso delle uova contaminate dall’ insetticida Fipronil si allarga a macchia d’ olio. Si apprende, infatti, di campioni di uova contaminate rinvenute in un allevamento a Serrastretta – denuncia il Codacons – Anziché correre ai ripari e segnalare la situazione di pericolo il ministro ha inteso rassicurare i consumatori fino ad affermare che ‘quelle italiane sono uova sicure’. Ora il Codacons sollecita controlli a tappeto anche sui prodotti derivati e chiede le immediate dimissioni del Ministro della Salute e invitiamo tutti coloro che dovessero aver mangiato o acquistato uova contaminate a denunciare direttamente il Ministro».