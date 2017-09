Batterio killer nell'acqua minerale, ritirati 8 lotti dal mercato, ecco quali

ROMA – Il Ministero della Salute fa sapere di aver predisposto il ritiro di alcuni lotti di acqua minerale effervescente naturale perché a rischio contaminazione da Pseudomonas Aeruginosa, un batterio che, come riporta l’ISS è, insieme a Staphilococcus aureus ed Esterichia coli considerato un batterio killer, tra i più diffusi e pericolosi per la salute umana. Questo batterio, insieme agli altri, è ritenuto essere la causa di oltre la metà delle infezioni gravi e resistenti agli antibiotici che si registrano negli ospedali.

Ecco i lotti interessati dal richiamo

Marchio: Acqua Effervescente Naturale Cutolo Rionero; Acqua Effervescente Naturale Blues

Denominazione: Acqua Minerale

Nome del produttore: Fonte Cutolo Rionero in Vulture SrL

Sede dello stabilimento: Contrada Santa Maria degli Angeli, 85020 Atella (PZ)

Lotto di produzione: LR7248C; LR7249C; LR7250C; LR7251C; LR7252C; LR7253C

LR7254C; LR7255C.

Data di scadenza: 05-09-2018; 06-09-2018; 07-09-2018; 08-09-2018; 09-09-2018; 10-09-2018; 11-09-2018; 12-09-2018.

Descrizione unità di vendita: 1,5 PET/X6 Bottiglie; 1L PET/X12 Bottiglie.

Motivo del richiamo: Comunicazione di Non Conformità. Superamento dei limiti per il parametro Ps. aerugunosa, come previsto dal D.M. 10 febbraio 2015. Punto: Serbatoio n.3

Avvertenze: Possibile rischio per la salute dei consumatori. Non Consumare e restituire al punto vendita.

Chi dunque avesse acquistato questi lotti di acqua è pregato di no berla e riportarla al punto vendita per la sostituzione o la restitusione del denaro speso.

L’infezione da Pseudomonas aeruginosa

Secondo gli esperti, l’infezione da Ps. Aeruginosa è una infezione che nella maggior parte dei casi si contrae in ospedale. Tuttavia non sono rari i casi di contaminazione per contatto ambientale (acqua contaminata ecc.) Pseudomonas aeruginosa è un batterio Gram-negativo. Viene definito ‘opportunista’ poiché attecchisce in particolare nei soggetti immunodepressi o con mucose o pelle compromessi da ferite o piaghe (spesso tipiche dei lungodegenti degli ospedali). E’ tristemente famoso per essere uno dei patogeni resistenti a più antibiotici (multi-drug resistance).

L’infezione da parte del batterio avviene in tre fasi: l’attacco prima e poi la colonizzazione, a cui segue l’infezione locale e il passaggio nel sangue con malattia sistemica.

I sintomi più comuni di un’infezione da questo patogeno sono:

febbre

disidratazione

disturbi gastrointestinali

diarrea

lesioni emorragiche

lesioni necrotiche

ascessi

noduli sottocutanei

cianosi

Le complicanze possono sfociare in problemi respiratorie e polmonite, disturbi del sistema nervoso centrale che possono divenire meningiti o causare la formazione di ascessi cerebrali. Sono tipici anche otiti, problemi oculari, problemi a ossa e articolazioni, disturbi gastrointestinali quali enterite ed enterocolite e anche problemi urologici.