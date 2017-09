Ecco la Mela Annurca: arresta la calvizie e fa crescere i capelli

NAPOLI - Un rimedio contro la calvizie, la perdita di capelli e la ricrescita potrebbe giungere dalla mela Annurca. Ecco quanto scoperto da uno studio dell'università Federico II di Napoli sui polifenoli del frutto campano Igp e presto pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Medicinal food. L'idea è quella di utilizzare nutraceutici in grado di combattere il diradamento dei capelli e rinfoltire chiome ridotte male, sia negli uomini che nelle donne, dopo alcuni mesi di utilizzo sperimentale, la formulazione in integratori nutraceutici è ora disponibile in tutte le farmacie della Campania e del Lazio ed entro pochi mesi in tutta Italia.

Un concentrato di benessere

A darne annuncio è Ettore Novellino, direttore del dipartimento di Farmacia dell'ateneo federiciano che partecipa al Biogem di Avellino alla kermesse scientifica internazionale su Cibo e salute. «Le mele sono un concentrato di benessere - ha spiegato - e non finiscono di stupire le scoperte scientifiche sulle caratteristiche di questi frutti della terra campana che hanno nella cultivar Annurca Igp una vera e propria regina della dieta mediterranea».

Studi approfonditi, condotti dal dipartimento di Farmacia dell'università Federico II, hanno evidenziano che le procianidine, una particolare classe di polifenoli contenuti in grandi quantità nelle mele, (in particolare le annurche), opportunamente isolati e concentrati in capsule somministrabili come nutraceutici, non solo sono in grado di abbassare il colesterolo totale e di potenziare in maniera significativa l'espressione della frazione Hdl (gli spazzini delle arterie) protettiva del sistema cardiovascolare nei disordini lipidici, ma agiscono in maniera positiva anche sui capelli bloccando la fase di caduta (Catagen) e allungando la fase di crescita (Anagen) con significativi risultati nel rinfoltimento ottenuto già dopo circa due mesi di assunzione del nutraceutico nella dieta.

Effetti dimostrati

Gli effetti sono documentati sia sull'incremento del numero di capelli per centimetro quadrato di cute sia riguardo all'aumento del peso medio di ogni capello. Anche su cellule cheratiniche umane HaCaT l'incubazione ha portato a un significativo aumento dell'espressione della cheratina, di circa tre volte rispetto al controllo. Tutte le principali forme di citocheratina ad elevato peso molecolare (K1, K4, K5 e K6/K10), normalmente espresse nei principali annessi cutanei (capelli, unghie), hanno visibilmente raggiunto livelli molto alti di espressione durante tutto il trattamento.

I risultati di un monitoraggio condotto su 250 volontari hanno dimostrato che l'estratto di Annurca è capace dopo 60 giorni di favorire un aumento di circa il doppio del numero dei capelli per centimetro quadrato di cute e di incrementare di circa un terzo sia il peso dei capelli che il loro contenuto di cheratina. Gli studi presentati dimostrano, per la prima volta, che l'assunzione per via orale di una formulazione a base del complesso procianidinico della melannurca è in grado di garantire effetti benefici sulla crescita e il trofismo dei capelli, in modo del tutto efficace e competitivo nell'ambito della moderna medicina dermatologica, senza apportare i classici effetti indesiderati dei farmaci attualmente più utilizzati.