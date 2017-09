Cagliari, muore dopo 3 medi di agonia: ma forse non è stato il morso di ragno violino

CAGLIARI – Muore a 45 anni dopo tre mesi di agonia. E, secondo quanto avrebbe riferito da Massimiliano Stara stesso ai medici e poi a una TV locale, era stato morso da un ragno violino (Loxosceles rufescens) proprio tre mesi prima mentre lavorava in un campo a Capoterra nei pressi di Cagliari. Tuttavia, secondo quanto emerso in queste ore, la causa del decesso potrebbe non essere imputata al ragno. Il ragno violino è un aracnide non molto grande che, tuttavia, quando punge inietta un veleno che può portare alla necrosi dell’arto colpito – sebbene questo accada in casi rarissimi.

È stato il ragno violino?

Se fosse confermata, la morte di Massimiliano Stara sarebbe soltanto il secondo caso in Europa – a conferma della rarità di questo genere di eventi provocati a un ragno violino. Il primo riguardava una donna calabrese di 65 anni che era deceduta a Catanzaro nel 2015. La donna era stata punta al dito medio, e questa le aveva causato le complicazioni che l’hanno portata alla morte.

Nel caso di Massimiliano Stara, deceduto sabato notte in ospedale, però ci sono dei dubbi. Questo sebbene fosse stato lui stesso ad ascrivere la colpa delle sue condizioni di salute proprio al ragno violino. Secondo quanto riportato dai media locali, Stara sarebbe stato punto mentre lavorava in un terreno a Capoterra al progetto di una casa, dove sarebbe dovuto andare a vivere con la moglie e i due figli. In un’intervista a una Tv locale, Stara avrebbe detto di avere avuto un grave danneggiamento di fegato, polmoni e muscoli proprio a seguito della puntura: «Sono stato punto da un ragno violino. Ho passato momenti difficili e sono stato quattro giorni in coma – aveva dichiarato al tempo – Ora spero di potermi riprendere, anche se non sarà facile».

La ‘finta’ ripresa

Le condizioni di salute di Stata, dopo due mesi di ricovero all’ospedale Santissima Trinità, sembrava stessero migliorando. Fino quando, sabato sera, non si sono improvvisamente aggravate. Poco dopo è deceduto. I medici tuttavia sembra non siano certi che la morte possa essere imputabile alla puntura del ragno violino. Pare infatti che Massimiliano Stara soffrisse anche di altre patologie fin dal 2012 e il suo quadro clinico complessivo appariva compromesso, come accertato dai sanitari già durante il suo primo ricovero. Poi, certo, c’è stata la puntura. Ma, come detto, non è chiaro se questa possa essere stata la causa del precipitare delle sue condizioni.

Il ragno violino

È un aracnide con un corpo non molto grande: in media misura 8 mm, ma con le zampe può arrivare a circa 3-4 cm. Le femmine rappresentano gli esemplari più grandi. Il suo colore varia dal marroncino al giallino – in genere misto. È diffuso in tutta Italia e nell’area mediterranea. Si chiama ‘violino’ perché presenta una macchia sul dorso che ricorda proprio un piccolo violino. Di solito non vive alla luce del sole, ma lo si trova più facilmente nei locali bui o semi-bui, negli incavi degli alberi e altri luoghi nascosti. In genere non punge, poiché a differenza di altri ragni (come per esempio le tarantole o la vedova nera) non è di indole aggressiva. In genere, se lo fa, punge sono in caso di minaccia o pericolo. La sua puntura non è dolorosa, tuttavia se si è stati morsi nel giro di poche ore la parte colpita inizia fa male e a gonfiarsi a causa del veleno iniettato che può provocare la morte (necrosi) dei tessuti colpiti dalle tossine. Ci sono persone che risultano allergiche al morso, che può provocare la formazione di un’ulcera (loxoscelismo) nella zona colpita. Vi sono casi, gravi, in cui diviene addirittura necessario amputare l’arto colpito a causa della necrosi. Ancora più rari, come accennato, sono i casi di morte. In Italia non esiste un antidoto contro il morso di ragno violino.