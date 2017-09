Listeria nella ricotta pecorina, ritirata dal commercio perché contaminata

ROMA – Nuovo richiamo alimentare per contaminazione. Questa volta, secondo la nota del Ministero della salute (vedi immagine più sotto), è toccato a un lotto di Ricotta Pecorina prodotta dall’azienda Pericu Salvatore di Ozieri in provincia di Sassari (Sardegna).

Il motivo del richiamo è una contaminazione da batterio Listeria monocytogenes. Il pericoloso batterio che provoca la Listeriosi.



Ecco nello specifico il lotto incriminato:

Marchio: Oro Brand.

Denominazione di vendita: Ricotta Pecorina

Confezione: kg 2,9

Nome con cui il produttore commercia il prodotto: IN.CA.S. Srl

Marchio di identificazione produttore: IT 20 20 CE

Lotto di produzione e data di scadenza: 07/11/2017

Nome e indirizzo del produttore: Pericu Salvatore – Piazza San Sebastiano, 3 – Ozieri (SS).

Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e riportarlo al punto vendita dove si è acquistato per una sostituzione o rimborso del denaro speso.

La listeriosi

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. La malattia in genere si contrae in seguito all’ingestione di cibo contaminato.

A essere più soggetti a contaminazione sono i latticini (prodotti da latte non pastorizzato), i formaggi in genere, le carni, le carni lavorate e i salumi, insalate preconfezionate e verdure in genere, il pesce.

Sintomi

I sintomi possono anche essere silenti, se la dose di batterio infettivo non è elevata. La malattia però si contrare anche con bassi livelli di carica batterica. In genere i sintomi principali riguardano l’apparato gastro-enterico. Si ricorda per esempio la gastroenterite acuta febbrile che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato, a quella invasiva o sistemica.

In gravidanza può esser più problematica e grave. Si può manifestare con una sindrome simil-influenzale con febbre e altri sintomi quali affaticamento e dolori. La listeriosi in gravidanza puà avere serie conseguenze sul feto quali morte fetale, aborto, parto prematuro.

Nelle persone debilitate, anziane o con una compromissione – anche temporanea – del sistema immunitario la listeriosi può causare meningiti, encefaliti e gravi setticemie – che possono anche portare alla morte. Tutte le manifestazioni cliniche si possono trattare con l’uso di antibiotici, ma deve essere tempestivo. L’incubazione media del batterio è di 3 settimane, tuttavia possono volerci anche 70 giorni al manifestarsi dei sintomi.

La prevenzione

La lotta alla listeriosi è quella della prevenzione. Seguendo le generali norme di igiene e attenzione si può evitare di ammalarsi.

In particolare è sempre bene lavare sotto l’acqua corrente e risciacquare accuratamente i vegetali crudi come frutta e verdura. Buona norma è cuocerli e sbucciarli prima del consumo. Una volta lavati bisogna asciugarli con un panno asciutto e pulito o della carta da cucina.

Evitare di far venire in contatto carni crude con altri alimenti da consumare.

Allo stesso modo lavare accuratamente le stoviglie, i piani di lavoro e i taglieri dopo aver manipolato cibi crudi a rischio.