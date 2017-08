Se una striscia nera compare sull'unghia può essere un melanoma aggressivo. E' capitato a una ragazza

REGNO UNITO – Jean Skinner ha postato una foto su Facebook per avvertire tutti sul pericolo melanoma che, a volte, assume forme impensate. Non liquidare dunque alcuni segni ‘strani’, pensando che sia soltanto un problema estetico o di poco conto ma farsi subito vedere dal medico, prima che sia troppo tardi come è accaduto proprio a questa ragazza.

A pubblicare la foto è stata una donna che dice di lavorare in un centro estetico, e racconta che una cliente si è presentata da lei per ‘coprire’ una antiestetica riga nera che le era comparsa sull’unghia. La donna però ha subito pensato non si trattasse di un problema estetico o di mancanza di calcio o ancora un problema ereditario o una riga di sangue rappreso, come qualcuno aveva ipotizzato. Allora ha consigliato alla cliente di andare subito dal medico per farsi vedere.

La dura sentenza

La cliente, per fortuna, ha ascoltato la ragazza del centro estetico e si è recata dal medico, si legge nel post. E i sospetti della operatrice si sono rivelati esatti. Alla donna è stato diagnosticato un pericoloso melanoma subungueale in fase avanzata, che si è già diffuso ai linfonodi – avrebbe detto al telefono la donna dopo aver chiamato l’operatrice del centro estetico Jean Skinner. Lei, ha detto anche che la donna ha confessato che la prognosi non è affatto buona. Per questo Jean ha deciso di pubblicare la foto con il dito segnato dalla riga nera, per avvisare tutti coloro che per caso dovessero vedere sulle proprie unghie un qualcosa del genere di recarsi subito dal medico, dato che potrebbe trattarsi di un cancro. Il post è già stato condiviso migliaia di volte, segno che il problema è sentito.