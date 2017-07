Cioccolato, mandorle e pesche: il frullato estivo più sano che c’è

Amanti del cioccolato fatevi avanti: se le vostre merende estive stanno diventando monotone e noiose, ecco a voi un’idea alternativa che vi stupirà. Preparate il becker del frullatore e il ghiaccio: stiamo per presentarvi lo spuntino più sano e goloso che c’è.

C’è latte e latte

Per questo smoothie vi consigliamo di utilizzare il latte di cocco. Non solo è molto gustoso e salutare, ma possiede la preziosa virtù di rinfrescare il corpo dalla calura estiva. Quindi recatevi in un supermercato o in un negozio un po’ fornito e acquistate del buono e sano latte di cocco. Vi consigliamo, però, di scegliere quello senza zuccheri aggiunti e fresco: il frullato sarà più buono. In alternativa potete sempre affidarvi a del latte di mandorle. Anch’esso dal sapore tipicamente estivo.

Ingredienti per il frullato al cioccolato:

- 30 g di cioccolato fondente

- 100 ml di latte di cocco

- 1 pesca

- 20 g di mandorle

- Ghiaccio (facoltativo)

Preparazione del frullato al cioccolato

1 - Per prima cosa ti consigliamo di far sciogliere il cioccolato. Puoi farlo a bagnomaria unendo un cucchiaio di latte o, se preferisci, mettendolo alcuni secondi nel microonde. In entrambi i casi, però, è preferibile non mettere tutto il latte durante la fusione del cioccolato.

2 – Prendi la pesca, lavala bene sotto l’acqua ed elimina la buccia e il nocciolo centrale. Nel caso in cui avete la possibilità di avere una pesca del vostro frutteto o biologica, potete tranquillamente evitare di sbucciarla. Riduci la pesca in una decina di pezzetti.

3 – Apri le mandorle con uno schiaccianoci (meglio ancora se sono tostate) e mettile nel bicchiere del frullatore.

4 - A questo punto unisci anche gli altri ingredienti: latte di cocco (o mandorle), cioccolato fuso, la pesca tagliata a pezzetti e il ghiaccio.

5 – Avvia il frullatore e attendi che il composto sia totalmente omogeneo.

Un’idea in più

Se vuoi preparare un frullato ancora più gustoso, aggiungi 3-4 biscotti del genere Oro Saiwa. Il prodotto assumerà un aspetto più vellutato e sarà gustosissimo. Infatti il connubio pesche/biscotti è ineguagliabile. Non a caso si utilizzano anche per preparare le famose pesche ripiene.

Fai l’amore con il gusto

Ora non ti resta altro da fare che gustarti questo meraviglioso frullato in compagnia di amici. Ma ricorda: non eccedere con il ghiaccio perché potrebbe solidificare troppo il cioccolato e separarlo dal resto degli ingredienti.