Il cioccolato d’estate si può mangiare?

È una domanda che molti si fanno. E i motivi sono tanti. Il primo è più intuitivo è il fatto che in estate il cioccolato tende a sciogliersi e modificarsi. Verrebbe quindi da pensare che tali alterazioni possano renderlo in qualche modo meno salutare. Il secondo è che non sembra essere un cibo particolarmente adatto al clima caldo. Ma prima di rispondere a queste domande, ci sono alcune cose del cioccolato che dovreste sapere.

Il cioccolato meno idoneo è quello al latte

Se proprio dobbiamo scegliere quale cioccolato mangiare in estate, meglio affidarsi a quello fondente. La tavoletta al latte, infatti, ha una deperibilità maggiore e un punto di fusione leggermente inferiore al cioccolato fondente, ciò significa che si può sciogliere a temperature inferiori.

Lo sapevi?

La temperatura migliore di conservazione del cioccolato è quella compresa fra i dieci e diciotto gradi Centigradi e una umidità intorno al 30%.

Nei casi disperati congelalo

Se pensi che faccia troppo caldo e il cioccolato si stia sciogliendo del tutto, niente paura: puoi salvare la tua cara tavoletta per momenti ‘più freschi’. L’ideale è quindi suddividerla in quadretti o in pezzi relativamente contenuti, riporla in un sacchetto, chiuderlo con una sigillatrice per sottovuoto e mettere il tutto a congelare. Et voilà! Il gioco è fatto. Al momento dell’uso è consigliabile farla scongelare poco per volta in un luogo fresco o in frigorifero dentro un contenitore.

Meglio conservarlo in frigo?

No, il frigo è uno dei posti peggiori per conservare il cioccolato. Non stiamo dicendo che se lo avete riposto in frigorifero la vostra tavoletta di cioccolata non è più commestibile, però dopo averlo tirato fuori non avrete più tra le mani il prodotto originale. E i motivi sono tanti: il primo è che teme molto l’umidità. Va da sé che anche l’elettrodomestico migliore rilascerà sempre un po’ di umidità al prodotto. Inoltre il burro di cacao – giù poco morbido di natura – diviene ancora più duro, danneggiando il sapore e la consistenza del cioccolato quando ritorna a temperatura ambiente.

Si può mangiare in estate?

Ritornando quindi alla domanda originaria: si può mangiare il cioccolato in estate? La nostra risposta è sì, si può consumare l’importante è seguire alcuni accorgimenti riguardo la sua conservazione. E poi, via libera a ricette fresche: gelati, praline e bevande freschissime!