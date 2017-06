Meduse: 5 cose da fare in caso di «punture» (e quelle da non fare mai)

Sono l’incubo di tutti i bagnanti. Specie negli ultimi anni da quando, nel Mediterraneo, si sono registrati parecchi avvistamenti. Ma un modo per difenderci quando veniamo in contatto con questi affascinanti esserini, esiste. L’importante è non farsi prendere dal panico e seguire tutta una serie di accorgimenti che ci permetteranno di spegnere i sintomi in breve tempo. Ecco come fare.

Prima cosa: non spaventarti

La prima cosa che devi fare è quella di non spaventarti e, di conseguenza, non fare movimenti inconsulti. Se la medusa si trova ancora nelle vicinanze, infatti, potrebbe nuovamente venire a contatto con la tua pelle e provocarti dolore e irritazione. Va ricordato, infatti, che le meduse non pungono ma sono dotate di tentacoli che contengono dei piccoli organi urticanti: le cnidocisti. Al loro interno si trova del veleno che le meduse utilizzano per difendersi dai predatori e paralizzarli. Noi non veniamo paralizzati ma, al minimo contatto, il veleno viene sprigionato nella nostra cute.

Sapevi che…?

I ricercatori della University of Hawaii hanno recentemente pubblicato sulla rivista Toxins uno studio che ritiene l’aceto un rimedio utile in caso di contatto con una medusa. Pare che la soluzione naturale spenga le cellule che si sono appiccicate sulla nostra cute. L’accorgimento, però, pare funzionare soprattutto con le meduse del Pacifico e un po’ meno con quelle nostrane.

Secondo: sciacqua la parte colpita

Un’altra cosa da fare immediatamente è quella di risciacquare molto bene la parte colpita. Nel farlo, però, devi stare attento a usare solo ed esclusivamente acqua salata. Quella dolce, infatti, favorisce la rottura delle strutture urticanti - i nematocisti - che rimangono sulla nostra pelle.

Terzo: carta di credito o pinzette

Munisciti di una carta di credito – va bene anche la tessera della palestra, per intenderci – per rimuovere i nematocisti. Devi però usarla con estrema attenzione per non rischiare di mandarli ancora più a fondo. In alternativa puoi munirti di piccole pinzette per estrarli.

Quarto: applica il gel giusto

Quando sei al mare, specie se ti trovi in località a rischio meduse, ti consigliamo di tenere sempre a portata di mano un gel al cloruro di alluminio al 5%. Esso svolge un’immediata azione antiprurito bloccando la diffusione delle tossine. Si tratta di un prodotto facilmente reperibile in farmacia che, tra le altre cose, è anche utile per le punture di zanzare. In mancanza, si possono usare anche le pomate al cortisone che però svolgono un effetto minore e decisamente meno velocemente. Anzi, è probabile che al momento dell’effetto, il sintomo sia già passato naturalmente.

Quinto: vai al pronto soccorso se i sintomi sono severi

In linea di massima non occorre recarsi al pronto soccorso. Tuttavia, se i sintomi sono severi e si presentano anche vertigini, difficoltà di respirazione, nausea, vomito, sudorazione eccessiva, pallore cutaneo e confusione mentale è d’obbligo chiamare il pronto soccorso: potrebbe trattarsi di shock anafilattico.

Cosa non dovresti mai fare: