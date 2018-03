Meloni: «FdI ha chiesto in Campidoglio di intitolare strada a Fabrizio Frizzi»

Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d'Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo