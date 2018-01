AUDIO|Auto imbrattate: ecco chi ci ha risposto a uno dei numeri verniciati

ROMA – «Io sono a Napoli, non ho scritto io. Forse è stato un pazzo». Ecco la risposta di una ragazza orientale, forse proprio cinese come scritto sull’annuncio, che ha risposto a uno dei numeri di telefono verniciato su molte macchine di Roma. Da Monteverde a Talenti: la rabbia di molti cittadini è stata tanta. La furia di trovarsi la vettura imbrattata, è stata ridimensionata dal fatto che in fondo si tratta di vernice lavabile che è stata rimossa con un po’ di diluente. Il messaggio è stato sempre lo stesso. Tre numeri di telefono, un indirizzo e poi l’annuncio vero e proprio, ovvero le prestazioni sessuali offerte da una ragazza cinese.

«Non ho scritto io quei numeri»

Alla via e al numero civico riportati risulta una nota clinica di Monteverde, proprio la zona in cui è stato imbrattato il maggior numero di macchine. I numeri di telefono contattati, invece, nei giorni scorsi risultavano sempre staccati. Ieri, invece, le utenze risultavano attive: a uno dei numeri ha risposto la ragazza orientale: «Tu di dove sei? Io sono a Napoli» ci ha detto al telefono forse per prendere le distanze dall’atto vandalico che sta infuriando molti romani. La ragazza, infatti, sembra essere molto dispiaciuta e ci tiene a far sapere che non è stata lei: «Forse è stato un pazzo, io non ho scritto il numero». Poi, per finire, porge le sue scuse ripetutamente.