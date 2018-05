Roma, giovedì 10 sciopero 24 ore linee bus periferiche

ROMA - Giovedì 10 maggio linee di bus periferiche a rischio nella Capitale per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori della società Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. L'agitazione non coinvolgerà la rete Atac. Su muoversiaroma.it sono disponibili gli aggiornamenti in tempo reale.