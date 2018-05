Il Papa incontra la carica dei neocatecumenali a Tor Vergata

ROMA - Papa Francesco presiede oggi, nella spianata di a Tor Vergata, un incontro internazionale del Cammino Neocatecumenale, in occasione del 50esimo anniversario del suo arrivo a Roma.

Papa Francesco arriverà alle 11 e, dopo la presentazione dell'assemblea e la proclamazione del Vangelo, pronuncerà il suo discorso. Successivamente saranno inviate le 34 nuove «missio ad gentes» che andranno a portare il Vangelo in luoghi secolarizzati o dove la Chiesa ha una piccola presenza. Papa Francesco invierà anche 25 comunità delle parrocchie romane ad altre parrocchie nella periferia della città i cui pastori hanno richiesto il loro aiuto per chiamare coloro che sono lontani dalla fede. Il culmine dell'incontro sarà il canto del «Te Deum» per rendere grazie al Signore per questi 50 anni.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Tv2000.

Kiko Arguello, iniziatore del Cammino nato tra i poveri delle baracche di Palomeras Altas, alla periferia di Madrid (Spagna) e responsabile dell'equipe internazionale afferma in una nota che «siamo molto grati a Papa Francesco per festeggiare con noi questi 50 anni del Cammino. Il Santo Padre ci ha ricevuto in udienza il 4 settembre dell'anno scorso. Gli abbiamo presentato l'incontro e dal primo momento si è dichiarato disposto a presiederlo». Giovedì scorso 19 aprile, l'equipe formata da Kiko Argüello, P. Mario Pezzi e María Ascensión Romero, si è incontrata di nuovo con il Pontefice per definire i dettagli dell'evento. «Il Papa, come ha già fatto in altre occasioni, ci ha ringraziato per il bene che il Cammino sta facendo alla Chiesa, in particolare attraverso l'iniziazione cristiana e l'evangelizzazione in tutto il mondo».

Oggi sarà un incontro in cui sarà ricordata in modo speciale Carmen Hernández, co-iniziatrice del Cammino Neocatecumenale insieme con Kiko, passata al Padre il 19 luglio 2016 a Madrid. «Carmen è stata una donna fantastica che ha amato la Chiesa più di me e che è sempre stata al mio fianco in tutti questi anni. Non mi ha mai adulato, mi ha sempre parlato nella verità e lei stessa diceva di avermi servito su un piatto d'argento il Concilio Vaticano II». L'iniziatore del Cammino sottolinea anche «l'amore che i diversi Pontefici, specialmente Giovanni Paolo II, hanno avuto verso Carmen».

All'incontro parteciperanno almeno 16 cardinali e 90 vescovi provenienti da diverse parti del mondo, oltre ad alcuni ambasciatori presso la Santa Sede. Comincerà alle 10 del mattino con una breve presentazione di Kiko delle migliaia di pellegrini provenienti dalle 134 nazioni di tutto il mondo in cui il Cammino è presente. Seguirà l'annuncio del Kerigma: la Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Poi l'arrivo del Papa.