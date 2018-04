Rifiuti: Municipio XI, Fdi "L'emergenza non si ferma"

ROMA - L'emergenza rifiuti nella Capitale non cenna a placarsi. Stavolta, il quadrante che vive una situazione di grave criticità è quello del Municipio XI. "Da giorni assistiamo a cumuli di rifiuti nelle strade - è la denuncia del consigliere di Fratelli d'Italia, Valerio Garipoli - che testimonia uno stato di vera e propria emergenza per quanto attiene al mancato smaltimento dei rifiuti, rispetto alla quale la Giunta sembra non riuscire a trovare una soluzione".

"Aumenta la preoccupazione"

La massa di rifiuti a terra, secondo Garipoli, è stimata tra le diecie le quindici tonnellate. Per questo, dunque, "aumenta la preoccupazione in merito alla vicenda dell'emergenza rifiuti, considerato che il Municipio XI - con oltre 150.000 abitanti - costituisce una parte importante della Città e deve essere in condizione di salvaguardare la salute e i servizi dei residenti in maniera degna, senza montagne di rifiuti lungo le strade".

Le zone maggiormente colpite

Le maggiori criticità di cumuli rifiuti a terra - continua Garipoli - ci sono pervenute dai quartieri del Trullo, Magliana, Colle del Sole, Portuense, Casetta Mattei, Corviale e Muratella (Altamira). Abbiamo ritenuto opportuno quindi - conclude Garipoli - depositare un'interrogazione urgente all'Assessore Ambiente Municipio XI per far intervenire gli uffici con un provvedimento al fine di predisporre con l'Ama immediati interventi di rimozione dei rifiuti, richiedendo inoltre la modifica del Piano Operativo di Ama e la richiesta immediata di ulteriore personale ed unità (compresi accertatori Ama) e l’aggiunta di un maggior nyìumero di turnazioni di raccolta rifiuti.

Cumuli di rifiuti vicino ai cassonetti in una delle vie del Municipio XI (DiariodelWeb.it)

