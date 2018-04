Tor Bella Monaca, dove la spazzatura occupa i marciapiedi

ROMA - E' ancora allarme rifiuti in alcune zone della Capitale. A Tor Bella Monaca i residenti sono esasperati: chi vuole raggiungere gli uffici del Municipio o arrivare al centro commerciale Le Torri, dopo essere sceso dall'autobus, si trova il passaggio sbarrato dai cumuli di immondizia che occupano i marciapiedi.

"Totale fallimento" per il cons. Franco (Fdi)

A puntar eil dito contro la gestione del VI municipio è il consigliere Nicola Franco: "L'assessore all'ambiente Katia Ziantoni, appena insediata la giunta in Municipio, annunciò con orgoglio il piano rifiuti fatto. Sbandierava fiera dei progetti che avrebbero realizzato in collaborazione con il Campidoglio, quasi a livello rivoluzionario. Le chiacchiere stanno a zero: i risultati, oggi, sono sotto gli occhi di tutti». Si tratta, dunque, di un vero e proprio "fallimento totale" secondo l'esponente di Fratelli d'Italia. Un fallimento che va avanti da tanto, troppo tempo: "Nel 2016 - racconta Franco - appena eletti, in estate ci fu il boom della spazzatura e la nostra risultò tra le zone più colpite. A quasi due anni, la situazione non sembra cambiata affatto. Anzi..."

Cumuli di spazzatura a Tor Bella Monaca, presso il centro commerciale Le Torri (DiariodelWeb.it)

Cumuli di spazzatura a Tor Bella Monaca, presso il Teatro Tor Bella Monaca (DiariodelWeb.it)

Cumuli di spazzatura a Tor Bella Monaca, presso il Teatro Tor Bella Monaca (DiariodelWeb.it)