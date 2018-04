Polizia in festa: 166/esimo anniversario, celebrazione al Pincio

ROMA - Si festeggia oggi il 166/esimo anniversario della fondazione della Polizia. La cerimonia, alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti e del capo della Polizia Franco Gabrielli, si svolge per il secondo anno consecutivo sulla terrazza del Pincio, a Roma. La scelta del 10 aprile è legata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 121 del 1981, la legge che ha delineato l'attuale assetto organizzativo della Polizia. Durante la cerimonia verranno consegnate le onorificenze e le ricompense alla bandiera, ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato a termine importanti attività operative, nonché' agli sportivi olimpici e paralimpici del Gruppo Fiamme Oro che hanno conseguito importanti risultati nel corso dell'anno.

Medaglia d'oro alla bandiera

Il presidente della Repubblica ha concesso, quest'anno, la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per l'operato della Polizia Scientifica che - "con costante impegno ed altissima professionalità" e "assicurando standard di sicurezza sempre più efficienti" - ha svolto i servizi tecnico-scientifici legati alla tutela dell'ordine pubblico e al contrasto della minaccia terroristica, le attività specifiche connesse al fenomeno migratorio e i sopralluoghi per la ricerca di prove, per l'individuazione dei colpevoli e per il contrasto al crimine.

Live twitting con #AnniversarioPolizia

In tribuna sarà presente anche una rappresentanza di funzionari della questura di Roma che indosseranno sugli abiti civili la sciarpa tricolore, simbolo della esclusiva missione del funzionario di Pubblica Sicurezza chiamato a garantire la salvaguardia delle istituzioni democratiche e lo svolgimento della convivenza civile per l'esercizio delle liberta' costituzionali e dei diritti dei cittadini. La cerimonia, che si concluderà con un'esibizione della banda della Polizia, potra' essere seguita in diretta sul canale Fecebook della Polizia o sul sito www.poliziadistato.it, nonche' attraverso il live twitting dall'account @poliziadistato con l'hashtag #AnniversarioPolizia. Sempre domani, infine, alle 16 al Quirinale si terrà il cambio della guardia con lo squadrone a cavallo in uniforme storico-risorgimentale e la banda della Polizia.