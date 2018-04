FOTO|Roma, alberi caduti: tornano danni e caos in tutta la città

ROMA - In tutta Roma vengono effettuate rimozioni di rami e alberi pericolanti, cornicioni, pali, tegole cadute oltre alle attività di soccorso ordinario. Sono circa 40 gli interventi effettuati, dalle 8 alle ore 11 di stamattina, dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma nella Capitale e nell'area metropolitana a causa del maltempo. Tra le zone interessate la costa laziale di Ostia, dove un albero si è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone, ma anche quelle più interne di Marino, Palestrina e Comune di Roma.

Le foto dal XII Municipio

Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, secondo quanto denuncia Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. "Lo sanno tutti - attacca l'esponente di Fdi - tranne il M5S che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini, messa ciclicamente in pericolo ad ogni ondata di maltempo. Solo questa mattina registriamo rami caduti fino al centro della carreggiata lungo via Affogalasino e il crollo di una grossa porzione di albero rovinata su delle auto in sosta a via Piacentini nel quartiere Pisana. Ancora una volta solo il caso sta evitando la tragedia, ci chiediamo quando la Sindaca Raggi e la Presidente Crescimanno vorranno assumersi le responsabilità di governo di questo territorio. E’ vergognoso che si continui a navigare a vista su questo tema, nonostante le criticità ormai evidenti a tutti".

Un albero pericolante nel XII Municipio (DiariodelWeb.it)