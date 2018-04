FOTO|Villa Bonelli, «Piove dentro la stazione del treno»

ROMA - Stazione ferroviaria fantasma, con la pioggia come compagna: è quanto devono vivere i pendolari del quadrante Portuense-Magliana. «Sono mesi - racconta Daniele Catalano consigliere del Municipio Roma XI - che riceviamo continuamente segnalazione da parte di cittadini e fruitori della linea ferroviaria che passa anche per Villa Bonelli, quotidianamente riceviamo lamentele legittime ed immagini da terzo mondo, tra i megafoni non funzionanti, i cornicioni pericolanti e l’acqua piovana che filtra anche nel sottopassaggio. Non abbiamo avuto più notizie dei «famigerati» incontri tra l’assessore Lucidi del Municipio XI e Rfi sul futuro della stazione, non abbiamo mai discusso in alcuna commissione degli annosi problemi che si vivono all’interno di esse, dai problemi strutturali fino a quelli legati alla sicurezza».

Il ritrovamento del cadavere

Secondo Catalano persiste l’insicurezza diffusa nelle stazioni del Municipio XI, in quella di Villa Bonelli addirittura mesi fa ci fu il ritrovamento di un cadavere a breve distanza dal luogo, simbolo del fatto che questi posti durante soprattutto le ore serali diventano luogo di spaccio e somministrazione di sostanze stupefacenti. Domani depositerò una nuova interrogazione al Presidente Torelli e all’assessore di riferimento, oltre che una nuova richiesta di intervento per i problemi di natura strutturale a Rfi»

Una delle infiltrazioni che costringono i pendolari della stazione Villa Bonelli a ripararsi dall'acqua (DiariodelWeb.it)