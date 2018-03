Municipio XI, il cimitero di auto e moto tra Trullo e Corviale|FOTO

ROMA – Ennesimo grave disservizio per i cittadini romani da parte dell'Amministrazione del Movimento Cinque Stelle inerente il mancato servizio da parte di Roma Capitale di rimozione delle autovetture e dei ciclomotori abbandonati. La denuncia arriva da Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia e vicepresidente Affari Generali in Municipio XI. «L'altro ieri - accusa il consigliere - durante la seduta di consiglio del Municipio XI sulle interrogazioni c'è stato risposto che ad oggi non risulta ancora nessun appalto e nessuna nuova assegnazione del servizio di rimozione da parte di Roma Capitale».

«Amministrazione incurante e superficiale»

E' una lista lunghissima quella redatta da Garipoli: sono troppi i luoghi segnalati dai residenti costretti a convivere con ruderi a due o quattro ruote. "Assurdo - ribadisce Garipoli - constatare come l'Amministrazione e Maggioranza M5S non abbia alcuna cura del territorio e del servizio considerato che sono circa 60.000 le autovetture e ciclomotori da rimuovere sul territorio capitolino. E' importante e fondamentale predisporre le risorse per i circa 40 mezzi dei sei depositi giudiziari di Roma Capitale al fine di garantire il servizio".

Cimitero auto e moto, ecco dove

«Molteplici in questi mesi le segnalazioni e richieste da parte dei cittadini anche in Municipio XI - da Muratella al Trullo, da Magliana a Corviale - da tempo segnalate agli Uffici Municipali e Gruppo XI Marconi della Polizia Locale. Ci auguriamo - conclude Garipoli - che la Giunta si faccia portavoce di tale disagio e disservizio e non faccia ancora "orecchie da mercante" così come fatto in questi mesi. I cittadini residenti del Municipio XI non meritano autovetture e ciclomotori abbandonati sotto le proprie abitazioni che non fanno che generare degrado ed insicurezza» .

Di seguito ecco un elenco dettagliato dei cimiteri del degrado:

- Via Buonconvento 35 al Trullo (ciclomotore)

- Via Villa Basilica 60 e 72 al Trullo (autovettura e ciclomotore)

- Via dell'impruneta 15 a Magliana (autovettura)

- Via San Pantaleo Campano 41 al Trullo (ciclomotore)

- Via del Trullo 20, 60, 122 e 152 al Trullo (ciclomotori)

- Via dei Serlupi a Casetta Mattei

- Via Lari 27 a Magliana (Autovettura)

- Via Castell'Azzara 2 al Trullo (Autovettura)

FOTO

- Via Bosco degli Arvali 155 a Colle del Sole (autovettura)

- Via della Magliana 104 (furgone)

- Via Semproniano 55 al Trullo (autovettura)

- Via Bagno a Ripoli 25 e 37/41 a Magliana (ciclomotori)

Uno dei due ciclomotori in Via Bagno a Ripoli 25 e 37/41 a Magliana (DiariodelWeb.it)

(DiariodelWeb.it)

Via Semproniano 55 al Trullo (DiariodelWeb.it)