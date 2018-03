Tor Bella Monaca, blitz anti-droga dei carabinieri: 7 arresti

ROMA - I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito un nuovo blitz antidroga nella zona di via dell'Archeologia, tristemente nota quale piazza di spaccio, arrestando sette cittadini italiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine. I militari hanno attentamente monitorato le attività di spaccio, riuscendo a disarticolare il consolidato ed efficiente meccanismo "pusher-vedette", finalizzato a prevenire od ostacolare l'eventuale intervento delle forze dell'ordine e a garantire "l'impermeabilità" della zona di spaccio.

Fermata anche una «vedetta»

I carabinieri hanno dapprima arrestato 4 persone per spaccio, riuscendo a fermare oltre ai due pusher anche la vedetta che operava da filtro con controllo costante e quasi "militare" del territorio, e il "pendolare" incaricato dell'approvvigionamento delle dosi. In questo contesto i militari hanno sequestrato 20 involucri di eroina del peso complessivo di 14 grammi e 48 dosi di cocaina e "crack" per 25 grammi. L'attività ha, successivamente, consentito di accertare che, nonostante gli arresti eseguiti e il sequestro della droga, la banda era in grado di dare continuità delle operazioni di spaccio, grazie ad un efficientissimo sistema che permetteva l'immediata sostituzione delle persone fermate con altri pusher, immediatamente allertati e prontamente reperibili all'evenienza.

Domiciliari per sei fermati

A riprova di ciò, poco dopo, nella stessa piazza di spaccio, i carabinieri hanno proceduto all'arresto di altri due pusher, trovati in possesso di 23 dosi di cocaina per 13 grammi e di 20 dosi di cocaina per 9 grammi, sequestrando una cospicua somma di denaro provento dell'illecita attività di spaccio. Nella circostanza, i carabinieri sono riusciti a fermare anche un giovane pregiudicato il cui compito consisteva nel monitorare l'operato dei due pusher e nel prelievo e nella custodia del denaro incassato da questi ultimi. Il Tribunale di Roma ha disposto per sei dei sette arrestati la misura cautelare degli arresti domiciliari.