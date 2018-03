Roma, Raggi: sabato 24 marzo caccia al tesoro su riciclo carta

ROMA - Nella Capitale arriva la prima caccia al tesoro incentrata sulla raccolta differenziata e sul riciclo di carta e cartone. Lo ha annunciato la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi su Facebook: "Sabato 24 marzo si svolgerà a Roma la 'Carta al tesoro', la prima caccia al tesoro cittadina sulla raccolta differenziata, organizzata da Comieco con il supporto di Ama e di Roma Capitale. Un modo divertente e intelligente per imparare a riciclare sempre di più e sempre meglio".

La ricchezza dai rifiuti

"Tra i nostri scarti quotidiani si nasconde un grande valore economico e ambientale, un tesoro da scoprire in una gara divertente e istruttiva. Per le strade della Capitale, i partecipanti organizzati in squadre si sfideranno a colpi di quiz per scoprire quanto prezioso è il loro contributo ad una corretta raccolta differenziata e per conquistare uno dei premi in palio", spiega la sindaca. "Tra i materiali che scartiamo ogni giorno ci sono carta e cartone, il cui riciclo ci fa risparmiare soldi, acqua ed energia. A Roma ne raccogliamo circa 240mila tonnellate all'anno - sottolinea raggi -. Nel 2017 la raccolta differenziata di questi materiali presso negozi e attività commerciali è aumentata del 20% rispetto al 2016 e del 35% rispetto al 2015. Risultati importanti che si possono ottenere solo con un gioco di squadra che coinvolge cittadini, AMA e Amministrazione». La partenza della 'caccia' è presso i due Centri di Raccolta Ama di viale Palmiro Togliatti 69, a Cinecittà, e di via Mattia Battistini 537, nel XIV Municipio. La partecipazione è gratuita e aperta ad adulti e bambini. La gara termina al Semenzaio di San Sisto, a Caracalla, sede dell'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale dove si svolgerà un'attività di informazione e animazione con laboratori sui temi del riciclo di carta e cartone.

Come partecipare al concorso

"Partecipare a "Carta al tesoro" è facile: si può inviare una mail all'indirizzo cartaaltesoro@gmail.com, oppure ci si può iscrivere direttamente sul posto, presentandosi entro le 10 ai blocchi di partenza presso i 2 Centri di raccolta Ama di Togliatti e Battistini. Tutte le informazioni su "Carta al tesoro" si trovano su www.amaroma.it e www.comieco.org - spiega ancora Raggi -. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna nazionale "Marzo: mese del riciclo di carta e cartone" promossa da Comieco con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Partecipiamo e passiamo parola", conclude.