Trullo, ex Caserma Donato: rimozione eternit al via

ROMA – L’ex Caserma Donato, in via del Trullo n. 533, sarà presto bonificata: lo ha comunicato la Direzione di Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio. Questa Agenzia, si legge nella nota, tramite procedura negoziata ha selezionato il professionista cui affidare l'incarico di redigere la progettazione esecutiva mirata alla rimozione e sostituzione delle lastre di copertura dei fabbricati oltre alla bonifica degli elementi singoli individuati (canne fumarie, cassone per accumulo acqua, ecc). In un primo momento la procedura aveva subito uno stop: lo scorso 21 dicembre, infatti, il concorrente classificatosi al secondo posto aveva presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione previa sospensiva. Il 23 febbraio, poi, è arrivata la sentenza con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso.

Soddisfazione da Fdi

L’annuncio della rimozione del materiale dalla Caserma Donato è stato accolto con soddisfazione dai consiglieri di Fratelli d’Italia: «Accogliamo con entusiasmo la nota con la quale l’Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale si è fatta carico della rimozione dei materiali contenenti amianto (eternit) nella ex Caserma Donato in Via del Trullo 533» ha dichiarato Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI. «Un’operazione – ha proseguito – attesa da anni sulla quale abbiamo lavorato attentamente tra maggioranza ed opposizione nelle Commissioni e professionalmente sul territorio con i residenti e Comitati. Importante risultato per la salute e vita dei cittadini del Trullo. Il monitoraggio dei lavori continuerà in maniera assidua per i prossimi 120 giorni sino all’effettivo lavoro, bonifica dell’area e messa in sicurezza della struttura».

«Continueremo a vigiliare»

Finalmente dopo anni di attesa, di lotte e di denunce, secondo Daniele Catalano membro dell'Assemblea nazionale di Fdi e consigliere del Municipio Roma XI, i cittadini del Trullo, in collaborazione con l’Ona (Osservatorio nazionale amianto), sono vicinissimi a vincere questa battaglia di civiltà, sicurezza e salute. «In seguito ad un nuovo esposto di Francesco Figliomeni consigliere di Roma Capitale e Fabrizio Santori – ha affermato Catalano – siamo venuti a conoscenza del fatto che l’iter di aggiudicazione alla ditta per la rimozione dell’amianto all’interno dell’ex caserma Donato è giunto al termine, e che dall’avvio dei lavori seguiranno 120 giorno per togliere e bonificare tutta l’area». Ora però non si deve abbassare la guardia: «Nonostante le ottime notizie provenienti da questa nuova documentazione ci sentiamo in dovere di continuare a monitorare la situazione e a vigilare sulle tempistiche di avvio delle operazioni, continueremo pertanto a sollecitare gli organi preposti al fine di vedere la messa in sicurezza della caserma, così da progettare in un secondo momento il futuro dell’area mettendola a disposizione della realtà territoriali».