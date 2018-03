Caos trasporti, tra corse deviate per le buche e sciopero per la Festa della Donna

ROMA - Corse ridotte sulla metro A e B di ROMA per lo sciopero in corso in Atac. L'Usb, infatti, ha aderito all'appello di 'Non Una di Meno' proclamando lo sciopero generale di 24 ore, anche nel trasporto pubblico di ROMA, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili riduzioni del servizio anche per bus e tram. Mentre sul fronte della viabilita' privata, si registrano code e traffico intenso sul Gra e rallentamenti in moltissime delle arterie principali della citta': su via Ardeatina, via Laurentina, via Pontina, via Appia Pignatelli, via Prenestina, via Tiburtina, via dei Prati Fiscali, tangenziale est, via Tuscolana, via Cassia, via Nomentana, via Aurelia, via Ostiense e via del Mare.

Corse deviate a causa delle buche

Non solo l'imposizione del limite orario di 30 chilometri orari in alcune strade di Roma. A causa delle buche nelle strade ci sono delle linee bus che subiscono delle deviazioni del percorso. "Per dissesto manto stradale in via di Vigna Murata direzione via Laurentina, nel tratto compreso tra via dei Corazzieri e viale Luca Gaurico le linee 702-720-765 in direzione Laurentina e la linea 772 in direzione Carucci da via di Vigna Murata deviano in via dei Corazzieri, viale Gaurico e via di Vigna Murata", si avverte sul sito dell'Atac, la municipalizzata dei trasporti. Sempre a causa del "dissesto del manto stradale in via Bronte/Castelvetrano la linea 107 in entrambe le direzioni da via Casilina devia in via di Vermicino e via Casilina per dissesto manto stradale in via Bronte/Castelvetrano", si spiega.

Vertice su buche tra Giunta Raggi e Municipi

Su molte strade della Capitale, dunque, da ieri è comparso il limite dei 30 chilometri orari a causa delle buche che create dal maltempo delle settimane scorse. Per far fronte all'emergenza l'assessora capitolina ai Lavori pubblici Margherita Gatta incontrerà oggi i Municipi cui sono già state inoltrate richieste di approfondimento per attivare a un quadro complessivo delle esigenze della rete viaria in tutta Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi, infatti, ha scritto ai minisindaci di mappare le criticità per arrivare a una quantificazione dei fondi necessari e a un nuovo stanziamento. Oggi sempre a causa delle buche risultano deviati diversi percorsi degli autobus a Roma Sud e Est, cambiamenti che si sommano ai disagi causati dallo sciopero proclamato dall'Usb in occasione della Giornata della donna, rendendo i trasporti in città più difficili del solito.