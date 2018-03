Via Gregorio VII, pugni e calci in testa a studentessa Usa rapinata

ROMA – Courtney è a Roma da tre mesi: vive nella zona di piazza Pio XI dove svolge l’attività di baby-sitter in una famiglia italiana. Nella Capitale c’è anche il suo fidanzato col quale due sere fa era andata a una festa in centro. Dopo essersi divertiti assieme agli amici, i due hanno fatto rientro a casa coi mezzi pubblici: com’è ovvio, in certi orari ci sono pochissime persone e di agenti per controllare ed evitare aggressioni o rapine ce ne sono ancora meno. Dopo aver salutato il fidanzato, sceso dall’autobus prima di lei, è cominciato l’inferno per la studentessa di Philadelphia.

L’aggressore sull’autobus

Courtney e il fidanzato avevano notato quella persona sospetta che li stava guardando insistentemente. Mai potevano pensare che quello si rivelasse l’uomo capace di rovinare la piacevole serata e questi tre mesi passati nella Capitale. In fondo loro due stavano scherzando e ridendo mentre tornavano da una festa: l’uomo, pensavano i due ragazzi, forse li guardava infastidito solo per quello. E invece, dopo esser scesa da sola dall’autobus, Courtney ha capito subito cosa le stesse per accadere. Una volta scesa da sola, il campanello che ha fatto riaprire le portiere del mezzo pubblico l’hanno avvisata che stava scendendo anche l’unica persona che condivideva con lei il viaggio, ovvero il suo aggressore.

La rapina con calci e pugni

Neanche il tempo di girarsi per avere la conferma, e quell’uomo sospetto presente sull’autobus ha cominciato ad aggredirla selvaggiamente. Dopo aver puntato la borsa e il cellulare che Courtney teneva nella mano, l’uomo ha scaraventato a terra la ragazza prendendola a pugni e, una volta a terra, calci in testa. Subito dopo l’aggressione, la ragazza è stata portata all’ospedale dove l’hanno invitata a farsi vedere da uno specialista: il giorno dopo le è stata riscontrata la rottura del setto nasale. Ora, anche attraverso la denuncia fatta presso la locale stazione dei Carabinieri, Courtney aspetta di essere convocata per provare a riconoscere l’uomo che le ha rovinato il soggiorno in quella che dovrebbe essere la città più bella del mondo, ma che vede andare in frantumi la propria immagine, soprattutto all'estero.