Esquilino, lo stupro della clochard e l'allarme sicurezza a Roma

ROMA - "Mi stavo addormentando, quando qualcuno e' arrivato alle mie spalle e ha abusato di me" ha raccontato sotto choc l'anziana senzatetto di 75 anni violentata in strada sotto i portici di piazza Vittorio nel quartiere multietnico Esquilino. La violenza è avvenuta in una delle zone più centrali della Capitale e questo spaventa i cittadini che non comprendono la mancanza di controlli e di sicurezza. I dubbi e le perplessità aumentano dal momento che nel 2016 l'autore della violenza era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione per droga.

Senegalese ancora in Italia

E invece, come successo per il pusher nigeriano nella tragedia di Pamela, il senegalese si trovava ancora in Italia: la clochard di 75 anni tedesca, è stata aggredita intorno all'una e trenta della scorsa notte ai margini della piazza contro il cui degrado da tempo si stanno battendo non solo comitati di cittadini, ma anche registi e attori residenti nel quartiere Umbertino. I carabinieri hanno arrestato poco dopo il responsabile con l'accusa di violenza sessuale. "Inaccettabile ogni tipo di violenza contro le donne. Ancora di piu' contro le vittime piu' fragili", il commento della sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'anziana, vedendo una coppia di turisti passare sotto ai portici, ha teso loro un braccio per chiedere aiuto. Cosi' i due stranieri hanno dato l'allarme. In quel momento transitava una pattuglia dei carabinieri della stazione piazza Dante che vedendo un uomo scappare lo ha inseguito e fermato a poche centinaia di metri dalla piazza. Si tratta di un cittadino senegalese di 31 anni, anche lui senza fissa dimora e con qualche precedente per droga. La vittima e' stata soccorsa e visitata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dove e' stata confermata la violenza.

Il flash mob di Fdi

Esponenti di Fratelli d'Italia hanno invece organizzato nel pomeriggio un flash mob nella piazza per la sicurezza e la legalita'. "La sindaca Raggi e il ministro Minniti si rendano conto che la misura e' davvero colma - ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera Fabio Rampelli - L'Esquilino, rione simbolo dell'Unita' d'Italia, e' diventato il centro di tutte le contraddizioni del buonismo della sinistra e della confusione amministrativa dei pentastellati». Per Annagrazia Calabria, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale Lazio 1 per la Camera la vicenda "conferma da un lato la necessita' di affrontare con decisione la questione sicurezza e, dall'altro, l'urgenza di trovare soluzioni piu' consone per i senzatetto che hanno diritto di stare in Italia». "La percezione che si ha della Capitale - ha dichiarato Lavinia Mennuni, candidata di Fratelli d'Italia al Senato - è di un territorio diventato ormai terra di nessuno, preda di abusivismo e illegalità, aggressioni, rapine e violenze, come successo all'Esquilino, un rione che rappresenta un altro pezzo di cuore di un centro storico sempre più ridotto a tugurio. Roma sempre più decadente, Raggi dove sei?".

L'attacco di Forza Italia

"Non ci sono parole per descrivere l'orrore che deve aver vissuto una clochard, di origini tedesche, violentata da un cittadino senegalese di 31 anni - ha attaccato Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino - Questo purtroppo non è un episodio isolato, la Sindaca convochi immediatamente un Comitato per la Sicurezza e venga disposto un presidio permanente delle forze dell'ordine». "Ormai di sera, e non solo, la città diventa terra di nessuno, è estremamente pericoloso girare per Roma perché donne e uomini rischiano di essere aggrediti - aggiunge -. In questo modo la Raggi e la sua maggioranza intendono rendere sicura la nostra città? Così come il Governo del Pd ha permesso una immigrazione incontrollata creando, a sua volta, delle situazioni di alta tensione nelle città. Ecco dove ci ha portato il buonismo della sinistra. Questo episodio non deve assolutamente passare in sordina, l'incolumità personale dei cittadini, chiunque essi siano, deve essere la priorità di qualsiasi amministrazione, ma è evidente che non è la priorità per la Raggi e i 5 Stelle", ha concluso Bordoni.