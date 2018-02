Regione Lazio: allerta meteo nelle prossime ore

ROMA - "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione dell'avviso emesso giovedì scorso, con indicazione che dal primo mattino di sabato 3 febbraio e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio 'il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Raffiche di burrasca

Inoltre - prosegue la nota - si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte, con possibili mareggiate sulle coste esposte'. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità con il seguente tipo di rischio: idrogeologico per temporali codice arancione su Aniene e Bacino del Liri; codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma e Bacini Costieri Sud». Lo comunica in una nota la Regione Lazio avvertendo: "La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".