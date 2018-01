Roma, Atac: individuato un autista alla guida con lo smartphone

ROMA - A Roma "è stato individuato e sarà sanzionato l'autista ripreso a guidare un bus con una mano mentre utilizzava uno smartphone. L'azienda ha immediatamente attivato le procedure disciplinari e sospenderà dal servizio il dipendente». Lo comunica Atac in una nota.

Massima severità

Atac dichiara che "perseguirà con la massima severità i comportamenti del personale che violano le norme e i regolamenti aziendali, a tutela dei cittadini e dei tantissimi lavoratori che ogni giorno svolgono il loro servizio con diligenza e professionalità".

"Sicurezza dei passeggeri a rischio"

"Sarà sospeso l'autista Atac che ieri mattina ha effettuato una videochiamata mentre era alla guida di un autobus. L'uomo, con il suo comportamento irresponsabile, ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Gesti del genere non sono tollerabili. Dobbiamo tutelare i cittadini e i dipendenti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con serietà». Lo dichiara in una nota l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.