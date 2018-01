Prosegue percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma

ROMA - "Prosegue il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma, all'insegna dell'ascolto e della partecipazione. Dopo l'esordio del 19 gennaio, la Sala della Protomoteca del Campidoglio si è nuovamente riempita. Ringrazio relatori e partecipanti, che hanno reso possibile un altro pomeriggio di crescita collettiva", così l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.

Sinergia tra operatori sociali

"Sono stati affrontati temi nodali come le modalità di relazione con le persone in condizioni di fragilità e i profili di sicurezza nell'ambito dell'intervento in strada. Un contributo importante è arrivato da un dirigente della Polizia di Stato, che ha illustrato l'importanza anche da parte delle forze dell'ordine di un approccio che sia basato su umanità e in sinergia anche con volontariato e operatori sociali affinché la persona sia sempre messa al centro", sottolinea.

Prossimo incontro il 2 febbraio

"La Sala Operativa Sociale ha inoltre spiegato l'importanza di contemperare libertà e rispetto delle regole. Un obiettivo da raggiungere costruendo progressivamente le relazioni e tessendo rapporti di fiducia, con empatia e senza assistenzialismo. Mettersi in gioco e vedere cosa accade in strada è impegnativo e non può essere figlio dell'improvvisazione: per questo la formazione è imprescindibile. Vi aspettiamo al prossimo incontro, il 2 febbraio. Inviateci suggerimenti, osservazioni, critiche alla mail assessoratoallapersona@comune.roma.it : è un percorso di condivisione da sviluppare insieme, affinché i momenti formativi siano davvero aderenti ai reali bisogni della città", conclude