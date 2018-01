Dopo il sesso al Virgilio, ora il Russell: studentessa 15enne in coma etilico

ROMA – «Da giovedì 25 gennaio 2018 la settimana di didattica alternativa è interrotta e le lezioni riprendono regolarmente secondo il consueto orario» è l’annuncio che appare sul sito del Liceo Russell, storico istituto romano di via Tuscolana. L’informazione è apparsa subito dopo l’episodio che ha visto una ragazza trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni per coma etilico. La studentessa è stata soccorsa dopo essersi accasciata sulle scale della scuola a causa del malore per abuso di alcol.

Il caso del Virgilio

La Capitale aveva già assistito a un episodio di «didattica alternativa» quantomeno discutibile: solo poche settimane fa al liceo Virgilio, uno degli istituti più rinomati di Roma, durante l’occupazione è andato in scena un po’ di tutto. Bombe carta che esplodevano nel cortile pieno di studenti con l'allarme antincendio che si attivava ripetutamente; scene porno con ragazzi che fanno sesso in classe, ripresi dagli smartphone, e conseguente sorpresa generale per l'effetto virale sui social network; feste a pagamento, ovviamente con tanti saluti alla Siaeâ (leggi qui). Insomma, forme di protesta che tutto sembrano fuorchè opposizioni efficaci a provvedimenti vergognosi come la buona-scuola e la vergognosa alternanza scuola-lavoro.

Il coma etilico al Russell

Ancora un episodio, dunque, di protesta studentesca che fa sorgere molti dubbi. La 15enne del Liceo Russell, dopo essersi sentita male, è stata subito soccorsa dai docenti che hanno chiamato il 118. Una volta arrivata in ospedale, la studentessa è stata raggiunta dai genitori. La preside dell’istituto ha provveduto a interrompere immediatamente la didattica alternativa: le lezioni, dunque, come comunicato sul sito riprenderanno secondo l’orario consueto.