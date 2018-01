Roma, cassonetti bruciati: per l'assessore è "complotto" anti Raggi

ROMA - Il fuoco appiccato nella notte ha distrutto un camper parcheggiato su via di Bravetta e numerosi cassonetti della spazzatura sempre nel territorio del XII municipio. Proprio ieri sera in questa zona era stata organizzata dai cittadini la Passeggiata della Sicurezza, poi vietata dalla Polizia. Ancora una volta questo quadrante è costretto a registrare nuovi casi di criminalità e di vandalismo.

Il "complotto"

A Roma "ancora atti vandalici contro l'amministrazione: questa notte sono stati bruciati ancora dei cassonetti. Questa notte è accaduto in zona Portuense. Prima che la Giunta Raggi si insediasse, mai si era verificata a Roma una simile ondata di atti vandalici, aggressioni, danneggiamenti a attrezzature e strumentazioni che servono a dare servizi ai cittadini" è quanto ha dichiarato Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

Le parole dell'assessore Montanari

Poi, l'assessore Montanari, ha aggiunto: "Mezzi del Servizio Giardini danneggiati e centinaia di cassonetti bruciati da un anno a questa parte, sono un fenomeno inquietante. Chi crede di fermare il cambio di sistema che abbiamo portato a Roma danneggiando tutti i cittadini di Roma ha sbagliato. Continueremo a portare legalità in ogni settore dell'Amministrazione Capitolina. Dalla gestione dei rifiuti alla manutenzione del verde, dai trasporti ai lavori pubblici. Non molleremo di un centimetro".

La replica del consigliere Santori

"Il clima di insicurezza che si respira nelle strade del Municipio XII ha raggiunto limiti intollerabili" è l'accusa di Fabrizio Santori, consigliere regionale di Fratelli d'Italia che ieri era presente alla manifestazione dei cittadini di Monteverde (leggi qui). "Oltre al dilagare di furti e rapine, nella notte sono stati dati alle fiamme e ben 11 cassonetti nella zona dei Colli Portuensi tra via Gandiglio, via Rocci e via Ussani. Una situazione insostenibile per i residenti con ladri e vandali che si sono impossessati di questo quadrante. Questo clima ci spinge a continuare a sostenere le Passeggiate della Sicurezza organizzate dai comitati di quartiere, uno strumento indispensabile per il controllo del territorio in un momento dove le Istituzioni sembrano aver dimenticato questo quadrante e nulla stanno facendo a sostegno delle Forze dell'ordine sul territorio".