Monteverde, "Soli contro i rapinatori": cittadini in strada per le Passeggiate della Sicurezza

ROMA – Sale l’allarme nel XII municipio dove si è registrato un incremento improvviso di furti e rapine, sia all’interno di abitazioni che a danno di negozi. Nella giornata di sabato scorso, ci sono state due rapine ad esercizi commerciali in Piazza Morelli e Largo Quaroni e 3 furti a Monteverde. Per questo, anche grazie ai social network, i residenti si sono organizzati con un servizio di monitoraggio via chat, attraverso un gruppo creato apposta su Whatsapp. Su Facebook, invece, si sono coordinati per dare vita alle Passeggiate della Sicurezza che partirà stasera alle 19.30 da viale di Villa Pamphili.

«Ho trovato i ladri in casa»

Claudia, insegnante di scuola primaria, è stata la promotrice dell’iniziativa. Quando il 31 dicembre, verso le 4.30 di mattina, ha aperto la porta di casa per rientrare con la madre, nell’oscurità ha visto la sagoma di due persone. «Ho subito richiuso e ho chiamato il numero unico». Il tempo di spiegare cosa è successo al centralino, poi l’attesa di essere collegata alla polizia e di nuovo ha dovuto rispiegare nuovamente cos’era successo all’agente che le ha risposto. «Ho dovuto fare 5 solleciti telefonici, l’ultimo è stato alle 7.15: così alle 8.30, dopo aver assistito mia madre che ha il 100% di invalidità e soffre di cuore, mi sono recata di persona dai carabinieri. Solo alle 9 si sono presentati 2 carabinieri e 2 poliziotti allertati dalla mia telefonata». È chiaro che questi episodi fanno riflettere sulla gestione di una sicurezza che fa acqua da tutte le parti anche per colpa della carenza di uomini e mezzi.

Viale di Villa Pamphili nel mirino

I ladri sono entrati in casa di Claudia e in quella dei suoi vicini salendo dai tubi dell'acqua. Nel loro mirino, poi, sembra siano finiti i palazzi di via di Villa Pamphili: subito dopo la denuncia sui social network, Claudia ha ricevuto la solidarietà di chi ha subito la stessa intrusione. Il bottino preferito che ha accomunato le rapine parla di oggetti d’oro e di soldi. L’argento, invece, non è stato minimamente toccato proprio come di solito vengono descritte le rapine compiute ad opera di zingari. Non solo: come firma, i ladri hanno pensato di mangiare parte di un cachi e di spalmare il frutto sul maglione della madre di Claudia che si trovava nei paraggi. In un’altra casa, invece, sono state ritrovate banane sparse per terra. «Oltre alle cose rubate ci troviamo di fronte a danni per migliaia di euro. Ecco perché scendiamo in piazza: se ci aiutiamo tra noi, possiamo scongiurare nuove rapine».

La partecipazione della politica

Alla prima uscita delle Passeggiate della Sicurezza parteciperanno anche alcuni consiglieri locali, come Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio XII e Marco Giudici, consigliere FDI e vicepresidente d'aula. «Tra ladri acrobati che dalle feste natalizie saccheggiano indisturbati appartamenti e box, fino all'escalation degli ultimi giorni, la situazione è fuori controllo e la preoccupazione dei residenti si è diffusa a macchia d'olio. Chiediamo che il Sindaco Raggi si faccia parte attiva per affrontare il problema e, in qualità di membro, richieda subito la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo quadrante cittadino ha bisogno di interventi urgenti sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio e non può attendere ulteriore tempo prezioso».

«Evitare un Bronx capitolino»

Tra i consiglieri ci sarà anche Fabrizio Santori, rappresentante di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. «Negli ultimi mesi si è registrata una escalation allarmante di furti, scippi, rapine e atti vandalici, e i cittadini sono esasperati anche dal silenzio della sindaca Raggi e del Presidente della Regione Zingaretti, e dall’assenza del Ministro Minniti, nonostante articoli di giornale e servizi televisivi inerenti questa pericolosa situazione che sta esasperando i cittadini. E’ dovere di tutti impegnarsi per ripristinare vivibilità e legalità. Per questo motivo aderisco alle passeggiate per la sicurezza che alcuni comitati di quartiere e associazioni di Monteverde hanno deciso spontaneamente di promuovere». Per questo, ha concluso Santori, «se non c’è risposta da parte delle istituzioni, o anche per essere di ausilio alle forze dell’ordine troppo spesso lasciate sole e con pochi mezzi e risorse, i cittadini si organizzano e provvedono a difendere la propria casa facendo vivere anche nelle ore serali il territorio, prevenendo così eventuali comportamenti illeciti o di presunti malintenzionati, segnalando immediatamente alle forze dell’ordine movimenti sospetti».