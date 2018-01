Roma, 45 nuove postazioni per la carta d'identità elettronica

ROMA - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha incontrato oggi al Viminale la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Al centro dell'incontro gli interventi per mitigare le criticità legate al progetto della carta d'identità elettronica di cui il ministero dell'Interno detiene la titolarità. Tra i partecipanti anche l'assessora a Roma Semplice, Flavia Marzano, competente per delega su anagrafe e servizi demografici.

Implementazione del sistema

La sindaca Raggi - spiega il Viminale - ha evidenziato che attualmente Roma Capitale dispone di 100 postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica grazie alle quali riesce a soddisfare circa il 70% di richieste e che la previsione di carte di identità in scadenza da emettere per il 2018 ammonta a più di 250mila. A tal proposito l'amministrazione capitolina ha richiesto al ministro Minniti ulteriori macchine al fine di raggiungere l'obiettivo di evadere la totalità delle richieste in tempi più brevi. E' stata, altresì, condivisa l'importanza di attivare da parte del ministero dell'Interno una campagna di comunicazione nazionale rivolta ai cittadini sulla carta di identità elettronica.

Disponibilità del Viminale

Il ministro Minniti, nel condividere la necessità di soddisfare in tempi brevi le richieste avanzate, ha dato la disponibilità - rende noto il Viminale - a fornire a Roma Capitale, nell'immediato, 25 postazioni da installare nelle sedi dei Municipi indicate dal Comune. Ulteriori 20 postazioni saranno rese disponibili al momento dell'adesione di Roma Capitale al portale "Agendacie".

Anagrafe nazionale

L'assessora Marzano ha ribadito che l'amministrazione capitolina sta monitorando in maniera stringente la situazione dei Municipi per ottimizzare il processo organizzativo di rilascio. Roma Capitale, inoltre, ha confermato la propria disponibilità ad avviare l'utilizzo del sistema di prenotazione del ministero e a rafforzare la collaborazione per il progetto dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.