Tor Sapienza, la proposta: “Consegniamo l'ex scuola Vittorini ai Carabinieri”

ROMA Le notizie che arrivano ogni giorno da Tor Sapienza parlano di residenti esasperati vittime dei fumi tossici. Come raccontato nei giorni scorsi da Diariodelweb.it, anche la presenza di una pattuglia della Polizia Locale all'entrata di via Salviati non serve a contrastare il traffico di rifiuti che vengono introdotti nel campo rom per essere bruciati. Una delle soluzioni – proposte dal consigliere Figliomeni – potrebbe essere la riconversione dell'edificio in via Appiani in una stazione dei Carabinieri.

L'accordo

L'idea suggerita da Figliomeni nasce da un accordo istituzionale: «Quello – fa sapere il consigliere – tra ministero dell’Interno, prefettura e Comune di Roma, siglato il 1 marzo 2016, col quale ci si prefiggeva di rafforzare i presidi delle forze di Polizia nella Capitale prevedendo la concessione in comodato gratuito da parte di Roma Capitale, di alcuni stabili da destinare a caserme ed uffici delle Forze dell’Ordine». Tra i diversi edifici da adibire a questo scopo risulta anche la ex scuola media «Elio Vittorini» sita in via Appiani quartiere Tor Sapienza:

L'edificio

Lo stabile, di proprietà del Comune, versa in un grande stato di degrado, peggiorato dall'occupazione di alcune famiglie, poi sgomberate, che hanno lasciato segni tangibili del loro passaggio. Adiacente all'ex scuola Vittorini, c'è un'altra scuola, l'elementare Pizzicaroli frequentata da piccoli studenti. «Insieme a Giorgia Meloni e Fabio Rampelli – sottolinea Figliomeni – e su sollecitazione dei cittadini dei comitati, abbiamo presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative sono state intraprese ad oggi dall’Amministrazione capitolina affinché la ex scuola possa essere adibita a presidio dell’Arma dei Carabinieri. Vogliamo sapere inoltre se sono stati attivati ulteriori contatti con l’Arma per conoscere le tempistiche di ristrutturazione e riconversione della struttura, essendo stato chiesto al C.I.P.E. uno specifico stanziamento dei fondi necessari».

Presidio necessario

La presenza delle Forze dell’Ordine in questo quadrante è quanto mai necessario, vista la vicinanza del campo rom Salviati: «All’interno dell'insediamento – ha concluso Figliomeni – si svolgono molte attività criminali oltre i ben noti roghi tossici, che necessiterebbero di un servizio di controllo accurato o continuo. Per questo chiediamo all’amministrazione capitolina di attivarsi in tempi brevi, anche presso la Prefettura, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che chiedono sicurezza contro il degrado e i pericoli che in questa zona sono all’ordine del giorno».