In occasione della ventiseiesima edizione delle Giornate FAI di Primavera, in cui saranno eccezionalmente visitabili più di 1.000 luoghi straordinari in tutta Italia, la Fondazione Zegna organizza a Casa Zegna un nuovo appuntamento alla scoperta della storia del territorio e della sua cultura. Un viaggio nella lavorazione della lana, dal Medioevo ai giorni nostri, attraverso le Opere di Ettore Olivero Pistoletto: due giorni di scoperta dedicati allo stretto legame che a Trivero unisce da sempre impresa e arte, Zegna e Pistoletto, a beneficio del territorio. Un cammino comune iniziato quasi novant'anni fa, quando sul finire degli anni Venti Ermenegildo Zegna (1892-1966) incaricò il pittore valsusino Ettore Olivero Pistoletto (1898-1982) di realizzare un ciclo di graffiti raffiguranti le fasi dell'antica lavorazione della lana. Quelle immagini dovevano evocare il nesso ideale tra l'industria moderna e l'artigianato dei secoli passati, sottolineando l'origine genuina e manuale dei processi produttivi ormai meccanizzati, ma che non avevano perso (come ancora oggi) la loro umanità, cioè l'importanza dell'abilità dei lavoratori.