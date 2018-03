In Lombardia la domenica delle Palme si celebra con una specialità originaria del lago di Como, la Resta o Resca. Una focaccia dolce costituita da tre impasti, cui poi si aggiungono frutta candita, burro e uvetta, per concludere con la disposizione in forme arrotolate e un'ulteriore lievitazione. In Veneto il palato pasquale si allieta con la fugassa, o fugassin, un pane pasquale lievitato. In origine era il dolce dei poveri. In occasione delle feste veniva preso l'impasto base del pane e gli venivano aggiunte uova, burro e zucchero. Poi il dolce veniva cotto nei forni a legna. In aggiunta a farina, uova, burro ci sono marsala, cedro e vaniglia e, data la bassa quantità di burro risulta come un dolce leggero. Salendo in quota, in Trentino Alto-Adige la Pasqua si celebra con la nota Corona dolce, un impasto intrecciato e cotto al forno; oltre a burro, farina, zucchero, scorza di limone, uovo, l'impasto è reso soffice da una consistente dose di latte. Una volta cotte le lunghe bande intrecciate e disposte appunto a corona, saranno decorate con con uova sode dai gusci dipinti. In Friuli Venezia Giulia si gusta la Pinza triestina. Si tratta di un impasto a due lievitazioni; la consistenza particolare è data dall'aggiunta di molte uova, mentre gusto e aromi sono arricchiti dalla presenza di un bicchiere di rum. Arriviamo in Liguria dove si gustano i Cavagnetti: si mescolano farina e lievito, per poi aggiungere burro, zucchero e anice. Una volta lievitato, l'impasto è suddiviso in piccole porzioni, ognuna modellata a forma di cestino, per accogliere l'uovo simbolo della festa religiosa. E per finire il tour del nord Italia non poteva mancare la Zambella romagnola un' antica ciambella senza buco. E' in realtà di una pagnotta dolce, ottenuta dall'incontro tra farina, lievito, strutto, latte, uova. La guarnizione è a base di granella di zucchero, ma le varianti locali prevedono anche miele o frutta candita.