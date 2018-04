I Vigili del fuoco salvano una famiglia intossicata

NOVARA - Intervento ieri pomeriggio dei Vigili del fuoco in via Pianca a Novara per un impianto di riscaldamento che guastandosi ha intossicato un'intera famiglia. I pompieri hanno tratto in salvo gli inquilini che sono stati poi affidati ai sanitari del 118, per un'intossicazione da monossido di carbonio. Ricoverati all'Ospedale Maggiore di Novara per accertamenti non sono gravi.