A Galliate la quarta area per l'elisoccorso notturno del Novarese

GALLIATE - E' stata inaugurata la quarta area attrezzata per il volo notturno dell'elisoccorso del 118 in provincia di Novara. La cerimonia si è svolta lo scorso 29 marzo a Galliate. In Piemonte i siti dedicati sono 97, l'obbiettivo è arrivare a 100, e nella nostra provincia sono attivi Arona, Borgomanero, l'ospedale di Novara e ora anche Galliate. Lo scorso anno sono state inaugurate 20 aree mentre i voli notturni effettuati sono stati 105 nel 2015, 146 nel 2016 e 155 nel 2017.

Tempi di volo medi di 20 minuti

Il servizio è gestito dal 118 regionale e viene svolto dalla base operativa di Torino: è in estensione su tutto il territorio con particolare attenzione alle zone periferiche e montane del Piemonte, le più difficili da raggiungere. Per il volo notturno i piloti sono due, mentre l’equipe sanitaria è formata da un medico anestesista rianimatore ed un infermiere di area critica. I tempi di volo sono mediamente di 20 minuti: l’operatività è subordinata alle condizioni meteorologiche.