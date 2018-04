Frana in Val Viggezzo, Gusmeroli: «E' incredibile che due persone siano morte per la burocrazia»

NOVARA - «E' incredibile che due persone siano morte per la burocrazia» ha detto Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona (Novara), neoparlamentare eletto nelle file della Lega che assieme ad altri politici e amministratori ha preso parte ieri al sopralluogo sulla frana di Olgia, frazione di Re (Verbano-Cusio-Ossola) dove nel giorno di Pasqua due persone sono morte sulla loro auto travolta da grossi massi finiti sulla statale 337. Le vittime sono i coniugi Marco Brignoli, 55 anni, e Elena Maria Ausilia Scolari, 53, residenti nel Canton Ticino.

Strada chiusa a data da definirsi

La frana ha spinto l'auto dei due svizzeri in un burrone e i soccorritori hanno impiegato diverse ore per estrarre i corpi, ormai senza vita. La strada è stata chiusa e si prevedono tempi lunghi per la sua riapertura.Da diversi anni l'Anas ha in progettoun intervento di messa in sicurezza del tratto tra l'abitato di Re e il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca.