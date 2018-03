Grignasco: fatto eslodere il bancomat della Bpn

GRIGNASCO - Fatto esplodere un bancomat della Banca popolare di Novara in una villa in piazza Cacciami, nel centro di Grignasco. Questa notte, intorno alle due gli abitanti del paese sono stati svegliati da un forte boato. Secondo una prima ricostruzione una banda di almeno tre persone ha fatto saltare in aria il bancomat utilizzando una bombola di gas propano e ha rubato il denaro al suo interno, di cui non si conosce ancora l'ammontare. La violenza dell'esplosione ha provocato danni anche agli uffici della filiale, che oggi è rimasta chiusa.