Romagnano Sesia: cava sotto sequestro

ROMAGNANO SESIA - I carabinieri della Forestale hanno posto sotto sequestro la cava di ghiaia di Romagnano Sesia, gestita dalla società «Cave di Romagnano Sesia Spa». I militari non hanno fornito informazioni sui motivi del provvedimento ai danni dell'impresa di cui il legale rappresentante dal luglio 2016 è Giuseppe Cerutti in passato sindaco di Borgomanero, consigliere regionale e deputato alla Camera per più legislature. Non è la prima volta che la Forestale mette sotto sequestro cave gestite da questa società. L'avvocato che rappresenta la «Cave di Romagnano Sesia Spa» ha fatto sapere che presenterà istanza per il dissequestro dell'area.