Muore facendo legna: lutto a Borgomanero

BORGOMANERO - Incidente mortale ieri mattina sulle alture di Armeno, dove ha perso la vita Mario Giannattasio, 72 anni, ora in pensione dopo essersi ritirato dall'impresa idraulica che gestiva a Borgomanero, in via Novara. L'uomo stava facendo legna assieme ad un amico nel suo appezzamento di terra dove amava trascorrere il suo tempo libero, dedicandosi alla cura della campagna. Verso le 11 del mattino la pianta che aveva tagliato ha appesantito un altro albero pericolante che si è abbattuto sul 72enne, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, con l’intervento dell’ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La salma è stata portata all’ospedale di Verbania, a disposizione per l’eventuale autopsia.