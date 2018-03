Novara, nessuna bomba in corso della Vittoria

NOVARA - Allarme bomba oggi nel primo pomeriggio a Novara, dopo che un passante ha notato una valigetta 24 ore abbandonata a terra dentro alla quale si intravedeva un apparecchiatura elettronica che aveva fatto pensare ad un timer. La polizia ha sigillato la zona del ritrovamento, corso della Vittoria, mettendosi sulle tracce del proprietario della valigia. La via è stata chiusa, così come i negozi che vi si affacciano, mentre ai residenti è stato chiesto di non uscire di casa.

Trovato il proprietario

Il proprietario della valigetta è stato individuato intorno alle 15,30, come ha riportato La Stampa di Novara, e ora dovrà spiegare come mai ha abbandonato la sua 24 ore accanto ad un portone, in una zona di grande passaggio. Una volta ispezionata la valigia non conteneva materiale esplosivo, ma aveva applicato sull'esterno un orologio. A quel punto l'allarme è rientrato e la strada è stata riaperta al traffico.