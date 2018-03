Insultò l'ex e il figlio di lui su Facebook: denunciata

NOVARA - Una donna è stata denunciata per diffamazione aggravata per aver insultato su Facebook il suo ex e il figlio di lui, perché non accettava di essere stata lasciata. M.S. 48 anni di Arona per due mesi ha continuato a posatre frasi offensive sul social network, permettendo a tutti di poterle leggere, prima rimanendo sul vago, poi mettendo i nomi di battesimo delle persone che voleva insultare. A quel punto è stata denunciata dal suo vecchio compagno, un uomo di 55 anni e dal figlio di lui, 27enne, entrambi residenti a Castelletto Ticino.