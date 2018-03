La Gdf regala 4mila capi contraffatti alla Caritas

NOVARA - La Guardia di Finanza ha donato alla Caritas Diocesana Novarese migliaia di capi d'abbigliamento. Si tratta di magliette e felpe sequestrate e confiscate dalle Fiamme gialle, perché pur riportando i marchi di prestigiose aziende erano merce contraffatta. I circa 4mila capi, pur essendo «tarocchi» erano di buona fattura e ciò ha indotto i finanzieri a richiedere al magistrato inquirente l’autorizzazione a devolvere in beneficenza tale materiale che altrimenti, come da prassi, sarebbe stato distrutto in un inceneritore. Tutti i capi di abbigliamento sono stati «bonificati» mediante la rimozione di tutti i segni distintivi riconducibili alle griffe taroccate.

Un duplice obiettivo

«L’iniziativa - spiegano le Fiamme Gialle - si pone il duplice obiettivo di dare un aiuto concreto a chi più ha bisogno, soprattutto in questo momento di difficoltà generalizzata, e di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno, la vendita di merce falsa, che produce una significativa alterazione del mercato regolare e causa delle ingenti perdite arrecate a tutta filiera produttiva e commerciale dei prodotti genuini».