A Novara chirurghi ortopedici da tutta Italia

NOVARA - A Novara da tutta Italia per assistere ad interventi di impianto di protesi di spalla eseguiti dal prof. Federico Grassi, direttore dell’unità operativa ospedaliera e professore ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università del Piemonte Orientale. La struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara ha ospitato nelle scorse settimane alcuni chirurghi ortopedici provenienti da diverse regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria), per approfondire le loro conoscenze tecniche.

Il Maggiore eccellenza italiana

Il Maggiore di Novara rappresenta infatti un centro d’eccellenza per la chirurgia della spalla e da più di vent’anni il prof. Grassi, che è stato presidente della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito nel biennio 2014-16, tiene corsi di formazione e aggiornamento sulle tecniche di protesizzazione di questa articolazione sia in Italia che all’estero. Il prof. Grassi, dopo avere completato la specializzazione in Ortopedia all’Università di Pavia, all’inizio degli anni Novanta ha trascorso un anno a San Antonio nel Texas (Usa) per perfezionare la sua formazione nella chirurgia protesica della spalla e oggi vanta un’esperienza di più di mille impianti.

Quando è necessario ricorrere alla protesi

Le patologie per le quali può essere indicata una protesi di spalla sono diverse, sia di natura degenerativo-infiammatoria (come l’artrosi) che traumatiche (come le più gravi fratture della parte superiore dell’omero, l’osso del braccio), ma la loro incidenza non è elevata. Proprio per questo è importante fare riferimento ai centri dove l’esperienza in questo campo è maggiore, perché è ormai unanimemente riconosciuto che i migliori risultati vengono raggiunti dove il numero di interventi è più elevato.»