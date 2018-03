Spaccata alla Wind del San Martino: bottino da 80mila euro

NOVARA - Spaccata al punto Wind della galleria commerciale del San Martino di Novara dove sono stati rubati diversi cellulari, per un valore di decine di migliaia di euro, circa 80mila. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo intorno alle 3, quando una banda specializzata, formata da almeno quattro componenti come emerge dai filmati di vigilanza, hanno divelto una porta e forzata la serranda del negozio. L'azione è stata fulminea e nonostante sia scattato l'allarme e i carabinieri si siano recati immediatamente sul posto, dei ladri non c'era già più traccia.