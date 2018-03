Novara, dopo le polemiche riprenderanno i corsi di nuoto per migranti

NOVARA - Dopo le polemiche dei giorni scorsi, riprenderanno i corsi di nuoto per migranti a Novara. Lo ha annunciato il responsabile della cooperativa Pollicino, Massimo Barini: «Abbiamo trovato un impianto che ci ospita. I corsi inizieranno il prossimo giovedì alle 11, alla piscina Alcarotti sempre a Novara». Il corso era partito in un primo momento all'interno della piscina comunale, ma era stato sospeso dall'amministrazione cittadina.

Il corso dopo gli incidenti nei canali

Gli otto rifugiati potranno quindi concludere il corso «Swimming for Africa» della durata di 10 lezioni, ideato per fronteggiare i numerosi incidenti in acqua, nei canali e nei laghi che hanno avuto per protagonisti proprio i migranti.