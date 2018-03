Novara, dal primo aprile torna il doppio senso in Baluardo Quintino Sella

NOVARA - Torna il doppio senso di marcia in Baluardo Quintino Sella e via la telecamera per il controllo elettronico della corsia degli autobus che era stata posizionata sperimentalmente alla fine del mese di gennaio. Lo ha deciso il Comune lo scorso 20 marzo deliberandone l'entrata in vigore dal primo aprile per tre mesi sul tratto del Baluardo tra via Pier Lombardo e piazza Cavour.

Ascoltate richieste dei residenti

«Il provvedimento - ha spiegato l’assessore alla Mobilità Silvana Moscatelli - è stato dettato dalle considerevoli pressioni di traffico che insistono su largo Don Minzoni e viale Dante, pressioni che hanno origine dai flussi che provengono sia da corso Torino e via Biglieri, sia anche da via Andrea Costa. Inoltre presso i nostri uffici erano pervenute negli scorsi mesi numerose richieste da parte dei residenti di via Antonelli e di vicolo Santa Chiara che sollecitavano la possibilità di accedere in via Antonelli dal Baluardo Quintino Sella, evitando così un percorso tortuoso all'interno del centro storico».