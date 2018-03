Da Roma 118 milioni per le strade del Novarese

ROMA - Via libera del Cipe, nella riunione di ieri, al progetto presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Graziano Delrio, per migliorare l'accessibilità a percorsi principali ed eliminare criticità nei collegamenti in varie zone d'Italia fra cui anche il Novarese.

Nel Novarese 118 milinoni

Via libera, al progetto definitivo per 118,4 milioni per il collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara, SS n. 341 «Gallaratese» nel tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel comune di Vanzaghello - 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336) Nord al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8). L'intervento, che riguarda una tratta di circa 2,34 km, include una galleria artificiale, una rotatoria, un sottovia, un ponte e tre svincoli.