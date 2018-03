Denunciato pedofilo che ricattava una 15enne

NOVARA - Una ragazzina di 15 anni ha denunciato un novarese di 27 anni E. D. perché la ricattava. Il 27enne dopo aver conosciuto la giovanissima su Internet era riuscito a carpirne la fiducia, facendosi inviare foto e video dove la 15enne compariva nuda. Ottenute le immagini l'uomo ha incominciato a ricattare la ragazza, chiedendo somme di denaro per non divulgare il materiale pedo-pornografico. Non solo, durante un appuntamento fissato dal novarese per farsi consegnare del denaro, il 27enne ha anche picchiato la giovane, con strattoni e schiaffi.

Altre minorenni sul Pc

La ragazza in un primo momento ha cercato di raccimolare la somma richiesta, 1900 euro, ma poi ha preso coraggio e ha denunciato uil suo aguzzino. Le forze dell'ordine nel corso della perquisizione del computer del 27enne hanno trovato 105 immagini e 13 filmati della studentessa nonché numerose altre foto pornografiche raffiguranti ragazze minorenni. L'uomo è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico, estorsione e lesioni personali.